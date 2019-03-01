إنتر يسقط في فخ كالياري مانحا جاره اللدود فرصة اقتناص المركز الثالث

الجمعة، 01 مارس 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

بولونيا وإنتر ميلان

بعد تعادل مع فيورنتينا كلفه نقطتين، سقط إنتر ميلان يوم الجمعة أمام مضيفه كالياري بنتيجة 2-1 ليضيع 3 نقاط أخرى في سباق الدوري الإيطالي وليمنح جاره اللدود ميلان فرصة الانقضاض على المركز الثالث إذا هزم ساسولو يوم السبت.

وتقدم كالياري عن طريق لوكا سيبيتيلي في الدقيقة 31 ليرد فريق نيراتزوري بالتعادل في الدقيقة 38 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

لكن ليوناردو بافوليتي أبى إلا أن يخرج فريقه فائزا مع نهاية الشوط الأول فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

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وتوقف رصيد إنتر عند 47 نقطة وقد يتخطاه ميلان (45 نقطة) رابع الترتيب إذا فاز على ساسولو في الجولة 26 للبطولة.

وبات الفريق مهددا بالتراجع للمركز الخامس إذا فاز روما بدربي العاصمة يوم السبت أمام لاتسيو. روما في المركز الخامس حاليا ورصيده 44 نقطة، الفوز بأي نتيجة سيجعله يتفوق على إنتر.

ويستضيف إنتر فريق سبال في 10 مارس وبعد أسبوع يحل ضيفا على ميلان في دربي ميلانو.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي

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