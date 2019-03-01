أوجسبورج يمنح بايرن أجمل هدية بإسقاط دورتموند

الجمعة، 01 مارس 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

دورتموند

فوز بايرن ميونيخ يوم السبت على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ سيجعله متساويا في صدارة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند بعدما سقط الأخير أمام مضيفه أوجسبورج يوم الجمعة بنتيجة 2-1.

سقط دورتموند في ملعب إمبولس أرينا.. وتوقف رصيده عند 54 نقطة.. وأمام الفريق البافاري حامل لقب الدوري الفرصة للحاق به إذا هزم مونشنجلادباخ.

واشتعلت المنافسة في الدوري الألماني الذي يفصل فيه فارق الأهداف بين المتساويين في النقاط..

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وسجل دونج وون جي لاعب أوجسبورج هدفي فريقه في الدقيقتين 24 و68 وقلص باكو ألكاسير الفارق في الدقيقة 81.

وبات دورتموند متصدرا بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن وفارق أهدافه أفضل من الأخير، 31 مقابل 25.

ويستضيف دورتموند فريق توتنام يوم الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في مباراة صعبة بعدما خسر ذهابا بنتيجة 3-صفر.

ثم يواجه ضيفه شتوتجارت في الدوري في 9 مارس.

دورتموند الدوري الألماني

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