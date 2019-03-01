مدرب إيفرتون مشددا على قيمة الدربي: ليفربول احتفل في الذهاب كأنه فاز بنهائي المونديال

الجمعة، 01 مارس 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

اتفق ماركو سيلفا مدرب إيفرتون مع يورجن كلوب نظيره في ليفربول على أن لقاء الدربي بالنسبة للناديين أشبه بنهائي المونديال ودلل على احتفال الأخير في لقاء الذهاب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"كانوا محظوظين بذلك الهدف وترى كيف احتفلوا به. الأمر بالنسبة لنا هو نفسه بالنسبة لهم، لقد احتفلوا وكأنه نهائي كأس العالم".

يتمنى كلوب أن يكون فريقه يوم الأحد في ملعب جوديسون بارك محظوظا مثلما كان في لقاء الذهاب الذي حسمه في الثواني الأخيرة في ديسمبر الماضي.

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استغل ديفوك أوريجي خطأ فادحا للحارس جوردان بيكفورد ليسجل هدف فوز ليفربول بالدربي على ملعبه.

ويتواجه الناديان يوم الأحد للمرة رقم 200 في الدوري الإنجليزي.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي

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