ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

الجمعة، 01 مارس 2019 - 20:27

كتب : FilGoal

ساديو ماني

وراء تألق ساديو ماني أمام واتفورد قرار جريء كان مضطرا إليه يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي فاجأ لاعبه السنغالي بإبلاغه أنه سيلعب كمهاجم صريح قبل وقت قليل من المباراة.

وروى ماني كواليس قرار كلوب قبل سحق الفريق لواتفورد بنتيجة 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء "صراحة، فوجئت نوعا ما. لم ألعب في هذا المركز من قبل، كنت متوترا. قبل اللقاء، المدرب استدعاني وقال: حسنا سنجري بعض التغييرات، ساديو عليك أن تلعب كرقم 9".

وواصل لاعب منتخب أسود التيرانجا خلال حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية "قلت أوه!، ونظرت إلى زملائي. كنت أضحك وقلت: نحن فريق عليكم الوثوق بي! كانوا يضحكون علي، لكني قلت: من اليوم، سموني رونالدو أو فيرمينو!".

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واستمر ماني الذي كان نجم اللقاء وسجل هدفين في شباك واتفورد "واينالدوم قال: عليك التسجيل. إذا سجلت سنناديك برونالدو. كنت محظوظا لتسجيل هدفين لكن صراحة لا أهتم. أنا سعيد باللعب في اليسار أو اليمين لكن إذا احتاج الفريق أو المدرب أن ألعب كمهاجم، سأحاول مرة أخرى".

وأشرك كلوب نجم السنغال في مركز المهاجم الصريح لافتقاده لروبرتو فيرمينو المصاب. لعب محمد صلاح في اليمين وكانت الجبهة اليسرى مسؤولية ديفوك أوريجي.

وحافظ ليفربول بالفوز الكبير على تصدره لبطولة الدوري بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ليفربول ماني

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