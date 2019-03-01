بالفيديو - جيوفينكو يتألق في فوز صعب للهلال على الفيصلي

أبدع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ليقود الهلال للفوز على ضيفه الفيصلي بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في الجولة 22 من الدوري السعودي ليعزز الزعيم تصدره للبطولة.

وسجل لاعب يوفنتوس السابق الهدف الأول في الدقيقة 18 لكن استطاع الفيصلي إدراك التعادل في الدقيقة 49 بهدف إيجور روسي البرازيلي.

وصنع جيوفينكو الفارق مجددا في الدقيقة 79 وسجل الهدف الثاني الحاسم لينتزع فوزا صعبا أمام الفيصلي.

الهدف الأول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب جيوفينكو في الدقيقة 18 الهلال 1 : 0 الفيصلي 📺 شاهد مباراة ⁧#الهلال_الفيصلي⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد” ⁦https://t.co/RhqP7rcRM0⁩ ⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧ pic.twitter.com/9TTa9x2s8m — دوري بلس (@dawriplusksa) March 1, 2019

الهدف الأول لنادي ⁧#الفيصلي⁩ سجله اللاعب ايغور روسي في الدقيقة 49 الهلال 1 : 1 الفيصلي 📺 شاهد مباراة ⁧#الهلال_الفيصلي⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد” ⁦https://t.co/RhqP7rcRM0⁩ ⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧ pic.twitter.com/GSSOkCmIkf — دوري بلس (@dawriplusksa) March 1, 2019

الهدف الثاني لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب جيوفينكو في الدقيقة 79 #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان 📺 شاهد مباراة ⁧#الهلال_الفيصلي⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد” ⁦https://t.co/RhqP7rcRM0⁩ pic.twitter.com/6IaTPmbBKg — دوري بلس (@dawriplusksa) March 1, 2019

وأكمل الهلال الثواني الأخيرة من اللقاء منقوصا بعد طرد مدافعه ياسر الشهراني.

ورفع الهلال حامل لقب البطولة رصيده إلى 55 نقطة معيدا الفارق مرة أخرى إلى 6 نقاط مع ملاحقه النصر صاحب المركز الثاني.

ويستضيف الهلال فريق الوحدة يوم الجمعة وبعد 9 أيام يواجه ضيفه أحد ثم يصطدم بالنصر في لقاء مرتقب في 29 مارس.