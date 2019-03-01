بالفيديو - جيوفينكو يتألق في فوز صعب للهلال على الفيصلي

الجمعة، 01 مارس 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

جيوفينكو - الهلال

أبدع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ليقود الهلال للفوز على ضيفه الفيصلي بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في الجولة 22 من الدوري السعودي ليعزز الزعيم تصدره للبطولة.

وسجل لاعب يوفنتوس السابق الهدف الأول في الدقيقة 18 لكن استطاع الفيصلي إدراك التعادل في الدقيقة 49 بهدف إيجور روسي البرازيلي.

وصنع جيوفينكو الفارق مجددا في الدقيقة 79 وسجل الهدف الثاني الحاسم لينتزع فوزا صعبا أمام الفيصلي.

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وأكمل الهلال الثواني الأخيرة من اللقاء منقوصا بعد طرد مدافعه ياسر الشهراني.

ورفع الهلال حامل لقب البطولة رصيده إلى 55 نقطة معيدا الفارق مرة أخرى إلى 6 نقاط مع ملاحقه النصر صاحب المركز الثاني.

ويستضيف الهلال فريق الوحدة يوم الجمعة وبعد 9 أيام يواجه ضيفه أحد ثم يصطدم بالنصر في لقاء مرتقب في 29 مارس.

الهلال الفيصلي الدوري السعودي جيوفينكو

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