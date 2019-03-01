محدّث انتهت – أهلي جدة (1) - (1) اتحادجدة

الجمعة، 01 مارس 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - السومة - أهلي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو الدوري السعودي بين أهلي جدة واتحاد جدة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

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ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما اتحاد جدة في المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

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ويلعب محترفنا المصري محمد عبد الشافي أساسيا في الكلاسيكو المنتظر.

** انتهت

** مقصية مبهرة على طريق كريستيانو رونالدو من عمر السومة، تضرب شباك الاتحاد وتعلن تعادل الأهلي

** ق78 جووووووووووووووووول عمر السومة يسجل هدفا ولا أروع ولا أجمل ولا أعظم

** ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء ليهز شباك أهلي جدة ويعلن تقدمه فريقه بعد خطأ دفاعي كبير لأصحاب الأرض

** ق70 جووووووووووووووووول رومارينيو والهدف الأول لـ اتحاد جدة

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** نصف ساعة هادئة بلا فرص من جانب الفريقين

** الأهلي (0) - (0) اتحاد جدة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في السعودية في المحترفين محمد عبد الشافي أهلي جدة اتحاد جدة

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