محدّث انتهت – أهلي جدة (1) - (1) اتحادجدة
الجمعة، 01 مارس 2019 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو الدوري السعودي بين أهلي جدة واتحاد جدة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.
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ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما اتحاد جدة في المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.
ويلعب محترفنا المصري محمد عبد الشافي أساسيا في الكلاسيكو المنتظر.
** انتهت
** مقصية مبهرة على طريق كريستيانو رونالدو من عمر السومة، تضرب شباك الاتحاد وتعلن تعادل الأهلي
** ق78 جووووووووووووووووول عمر السومة يسجل هدفا ولا أروع ولا أجمل ولا أعظم
** ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء ليهز شباك أهلي جدة ويعلن تقدمه فريقه بعد خطأ دفاعي كبير لأصحاب الأرض
** ق70 جووووووووووووووووول رومارينيو والهدف الأول لـ اتحاد جدة
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** نصف ساعة هادئة بلا فرص من جانب الفريقين
** الأهلي (0) - (0) اتحاد جدة
** بعد قليل انطلاق المباراة