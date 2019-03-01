مورينتس: الكلاسيكو أصعب مع ميسي.. كنت محظوظا بمواجهته

يرى فرناندو مورينتس مهاجم ريال مدريد السابق أن لقاء الكلاسيكو بين الأخير وغريمه التقليدي برشلونة بات أصعب في السنوات الأخيرة بسبب لاعب واحد اسمه ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال مورينتس في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية:"لطالما كان الكلاسيكو مواجهة خاصة. حين كنت لاعبا كانت مباراة صعبة، لكن اليوم باتت أصعب لأن هناك ميسي. سننظر يوما إلى السنوات الماضية ونتذكر كيف كان في مستوى آخر".

واستمر لاعب إسبانيا السابق "كنت محظوظا، أو غير محظوظ، لمواجهته وأعلم ما يقدر على فعله. لديه القدرة على صناعة الفارق في مباراة صعبة، في مباراة متكافئة. وجوده مع المنافس يمثل عائقا".

لعب مورينتس ضد ميسي مرتين.. كان فيها مهاجما لفريق الخفافيش، فالنسيا.

المرتان كانتا في 2007.. فاز مورينتس في الأولى بنتيجة 2-1 على برشلونة وشارك ميسي كبديل لإيدور جوديونسون في اللقاء.

أما الثاني فحسمه رفاق ميسي في ملعب ميستايا بنتيجة 3-صفر.. شارك الأرجنتيني أساسيا وكان صامويل إيتو نجم اللقاء بتسجيله لهدفين.