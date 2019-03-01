تير شتيجن: برشلونة تمسك بي حين أردت الرحيل.. أعتقد أنني رددت الجميل

كان قرار مسؤولي النادي الكاتالوني صحيحا باختيار مارك أندريه تير شتيجن ليكون الحارس الأول للفريق.. بات الألماني خير حام لعرين برشلونة بعدما كان يوما على وشك الرحيل.

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وقال تير شتيجن في حوار مع القناة الإلكترونية DAZN عما راوده حين كان الحارس الثاني:"بدأت التفكير في مستقبلي لأن لعب كرة القدم هو الشيء الأهم. لم يكن الأمر ليتحسن لو قال المدرب: ستلعب في الدوري الآن وكلاوديو برافو في البطولات الأخرى. لم أرد ذلك وفي 2016 كان علي التفكير في ترك برشلونة".

وواصل "كلاوديو وأنا تعاملنا مع الوضع بانفتاح وقلنا لا يعجبنا ذلك. في لحظة ما لا يمكن استمرار تقبل الأمر. وقتها كان قرار برشلونة في صالحي. أعتقد أنني رددت الجميل حتى الآن".

عانى تير شتيجن (26 عاما) من ملازمته الطويلة لدكة البدلاء في أول موسمين مع برشلونة بعدما انضم للفريق من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في 2014.

وحل برافو عن برشلونة في 2016 ليقتنص تير شتيجن الفرصة ويثبت أركانه في عرين الفريق ويصبح واحدا من أفضل حراس العالم.

وحافظ تير شتيجن على نظافة شباكه في 14 مباراة من إجمالي 34 شارك بها في الموسم الحالي.