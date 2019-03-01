سون أفضل لاعب لندني بالدوري في 2018: كدت أترك توتنام وطلبت ذلك من بوكيتينو

كشف سون هينوج مين نجم توتنام المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018 من قبل منظمة جوائز لندن لكرة القدم أنه كاد يرحل عن ناديه وطلب ذلك فعلا من مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

وقال لاعب كوريا الجنوبية في حوار مع صحيفة إيفيننج ستاندرد الإنجليزية:"كدت أرحل، ذهبت لمكتب المدرب وأبلغته بعدم شعوري بالراحة وبرغبتي في الانتقال إلى ألمانيا".

وواصل اللاعب المتألق البالغ عمره 26 عاما "المدرب وثق بي وأنا ممتن له، لقد حول حلمي إلى حقيقة. أنا ممتن جدا له. عملت معه لأربع سنوات. أمر رائع".

وشارك سون في 34 مباراة بالموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويقضي سون موسمه الرابع بين جدران توتنام منذ انضم للفريق في 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ونال سون الجائزة التي تقدم لأفضل لاعب من فريق ينتمي إلى العاصمة لندن. ونال مدربه بوكيتينو جائزة أفضل مدرب.