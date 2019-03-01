سون أفضل لاعب لندني بالدوري في 2018: كدت أترك توتنام وطلبت ذلك من بوكيتينو

الجمعة، 01 مارس 2019 - 17:04

كتب : FilGoal

سون - توتنام

كشف سون هينوج مين نجم توتنام المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018 من قبل منظمة جوائز لندن لكرة القدم أنه كاد يرحل عن ناديه وطلب ذلك فعلا من مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

وقال لاعب كوريا الجنوبية في حوار مع صحيفة إيفيننج ستاندرد الإنجليزية:"كدت أرحل، ذهبت لمكتب المدرب وأبلغته بعدم شعوري بالراحة وبرغبتي في الانتقال إلى ألمانيا".

وواصل اللاعب المتألق البالغ عمره 26 عاما "المدرب وثق بي وأنا ممتن له، لقد حول حلمي إلى حقيقة. أنا ممتن جدا له. عملت معه لأربع سنوات. أمر رائع".

أخبار متعلقة

مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إصابة إكرامي في توقيت صعب.. وموقف الشناوي لم يُحسم مؤتمر كلوب: احتفالي أمام إيفرتون لن يتكرر.. وموقف فيرمينو لم يتحدد بعد مؤتمر ساري: إقالة رانييري ستصعب لقاء فولام.. وهذا موقف كيبا جوارديولا وسولشاير وإيمري مرشحون لجائزة مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي

وشارك سون في 34 مباراة بالموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويقضي سون موسمه الرابع بين جدران توتنام منذ انضم للفريق في 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ونال سون الجائزة التي تقدم لأفضل لاعب من فريق ينتمي إلى العاصمة لندن. ونال مدربه بوكيتينو جائزة أفضل مدرب.

الدوري الإنجليزي سون هيونج مين توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينتس: الكلاسيكو أصعب مع ميسي.. كنت محظوظا بمواجهته 18 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب فولام الجديد: فيرجسون راسلني.. يا له من أمر مُذهل 29 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتحاد الإسباني يعلن: لا مزيد من مباريات الدوري يوم الإثنين 31 دقيقة | أوروبا
أسامة إبراهيم: نحتاج للفوز في الجزائر للعودة للمنافسة الإفريقية 55 دقيقة | مصر
بالفيديو – نبيل دونجا يكشف عن مثله الأعلى وحلمه.. ويجيب عن "هل شعر بالإحباط لبيع الأسيوطي؟" 57 دقيقة | الدوري المصري
تير شتيجن: برشلونة تمسك بي حين أردت الرحيل.. أعتقد أنني رددت الجميل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك