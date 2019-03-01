مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2019 والقنوات الناقلة.. قمة عربية منتظرة

افتتاح الجولة الجديدة في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى جانب قمة عربية في الدوري السعودي.. أهلا بكم في الجمعة الكروي.

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لنبدأ بالدوري السعودي. الرائد يواجه القادسية في الثالثة عصرا على السعودية الرياضية وقناة دوري بلس.

ثم الهلال ضد الفيصلي في الخامسة والنصف و5 دقائق على نفس القناة.

وسنكون على موعد مع قمة عربية منتظرة بين أهلي جدة واتحاد جدة في السابعة والنصف مساءً على قناة السعودية الرياضية وقناة دوري بلس في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة محمد عبد الشافي.

وتنطلق الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو ضد جيرونا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويلعب كالياري ضد إنتر في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4 في الجولة الـ 26 من الدوري.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على أوجسبورج في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في الجولة الـ 24 من المسابقة المحلية.

وفي العاشرة إلا ربع يلعب بوردو ضد مونبلييه في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي في لقاء يُبث على قناة بي إن سبورتس 6.

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