الجهاز الفني للزمالك يمنح طارق حامد راحة حتى العودة من أنجولا

الخميس، 28 فبراير 2019 - 17:03

كتب : أحمد شوقي

طارق حامد لاعب الزمالك أمام بترو أتليتكو

منح الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة القدم بقيادة كريستيان جروس المدير الفني، طارق حامد لاعب الوسط راحة من التدريبات حتى عودة الفريق من أنجولا.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويغيب طارق حامد عن مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي بسبب الحصول على إنذارين.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الأنجولي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ويقع الزمالك في المركز الرابع بمجموعته في بطولة الكونفدرالية برصيد نقطتين من ثلاث مباريات وبفارق نقطتين عن فريقي بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

بينما ينفرد جور ماهيا الكيني بالصدارة برصيد ست نقاط.

طارق حامد الزمالك

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