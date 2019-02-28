أبو جريشة يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

الخميس، 28 فبراير 2019 - 16:43

كتب : ياسر الشريف

علي أبو جريشة

تقدم علي أبو جريشة المستشار الرياضي لنادي الإسماعيلي بإعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع النادي.

وكانت إدارة النادي قد أسندت إلى أبو جريشة مهمة المستشار الرياضي حتى يساهم بخبرته في إيجاد حلول لازمة لتراجع نتائج الفريق.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن اعتذار أبو جريشة جاء دون الكشف عن تبرير لأسباب ذلك.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة شبيبة قسنطينة الجزائري السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الإسماعيلي في المركز التاسع بالدوري المصري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة بفارق 7 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي خاض 23 مباراة.

الإسماعيلي علي أبو جريشة

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