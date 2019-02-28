كرة سلة - رفض دعوى هيثم السعيد ببطلان انتخابات الاتحاد المصري

رفضت محكمة الاستئناف الدعوى المقدمة من هيثم السعيد والتي طلب فيها التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ يوليو الماضي.

وصدر قرار محكمة الاستئناف ظهر اليوم الخميس ويقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم بقرار بطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة.

وشدد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن ذلك الحكم نهائي بسبب انتهاء المدة القانونية المحددة للحكم وعدم قيام هيثم السعيد بدعوى لنقض الحكم.

وأوضح فتحي أن السعيد كان قد اتهم الاتحاد بالغش والتدليس أمام محكمة استئناف القاهرة وهو ما دعا المحكمة لرفض الدعوى لثبوت عدم صحة اتهاماته.

واندلعت أزمة بين السعيد ومجلس إدارة اتحاد السلة الذي انتصر في الانتخابات – التي خسر فيها السعيد – العام الماضي.