الأهلي يتلقى من المحكمة الرياضية رفض استئناف كوليبالي.. وإلزامه بغرامة مالية

تلقى النادي الأهلي إخطارا ظهر اليوم الخميس من المحكمة الرياضية الدولية يفيد برفض استئناف سليماني كوليبالي لاعب الأهلي الهارب.

وكشف حلمي بعد الرازق المستشار القانوني للأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com "رفض الاستئناف ضد الحكم الصادر ضد اللاعب بتغريمه مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي".

وشدد "بذلك أصبح حكم المحكمة الرياضية نهائيا وعلى كوليبالي دفعه بصفة شخصية أو يدفعه النادي الذي يرغب في التعاقده معه".

وأتم مستشار الأهلي تصريحاته "سنقوم بإرسال صورة من الحكم إلى الاتحاد الدولي فيفا لتطبيق عقوبة إضافية بعد أن تم إقرار بند تغليط العقوبات في حالة عدم تطبيقها خلال 30 يوما من صدورها".

وكان كوليبالي قد زعم أنه يتعرض لاضطهاد ديني في الأهلي، لذا رحل عن الفريق دون إخبار إدارة النادي.

كوليبالي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 قبل الماضي، وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق.

وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار، الأمر الذي ينتظر نادي بارتيك ثيسل الأسكتلندي - الذي ضم اللاعب - حلا له.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.