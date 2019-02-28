زيكا يروي: اخترت الإسماعيلي بعدما كدت أوقع للأهلي

استرجع محمد زيكا لاعب غزل المحلة ذكريات تصارع أهل القمة على الظفر بخدماته عندما تألق مع فريق المقاولون العرب في 2013.

محمد زيكا النادي : غزل المحلة

وقال زيكا عبر قناة أون سبورت:"أول عرض رسمي وصلني كان من الزمالك وكذلك سموحة، جلست مع مسؤولي الناديين. تحدث معي عمرو الجنايني من قبل الزمالك لكن المفاوضات تأخرت ليدخل الأهلي على الخط".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "جلست مع هادي خشبة ووائل رياض وكانت الأمور على وشك الإتمام وحين علم الزمالك عاد مسؤولوه للتفاوض معي. اخترت الإسماعيلي لأنه كان الأكثر جدية في التفاوض والأكثر رغبة في الحصول علي. حين عرض النادي مبلغا وعلم تقديم سموحة لنفس العرض قام برفع القيمة المالية لانتدابي. اخترت الإسماعيلي أيضا لأني شعرت أن الاحتراف أقرب باللعب في صفوفه".

ارتدى زيكا القميص الأصفر لفريق الدراويش على مدار موسمين قبل أن يعود في 2015 إلى المقاولون. لعب 6 أشهر في صفوف الأخير قبل أن يرحل إلى الإنتاج الحربي.

ولعب زيكا موسما ونصف في الداخلية قبل أن ينتقل إلى المحلة في يناير الماضي.

وكان زيكا من اللاعبين المنتظر تألقهم بقوة في الملاعب المصرية حين ارتدى قميص منتخب مصر للشباب بجوار رفقاء النادي محمد صلاح ومحمد النني لاعبي ليفربول وأرسنال على الترتيب.

واسترجع زيكا موقفا لا ينسى مع صلاح الذي لطالما صحبه "منذ سن الـ16 كنا معا، في المنتخب وفي النادي، صعدنا للفريق الأول معا. أتذكر موقفا حدث في أوغندا حين سافرنا لخوض لقاء في تصفيات كأس إفريقيا للشباب، بعدما وصلنا ودخلنا الغرف بالفندق فوجئت أنا وصلاح بفأر لنركض مسرعين خارج الغرفة. الفأر هناك كان مختلفا عما نراه في مصر، كأنه أسد".

وسجل زيكا 12 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة في 111 مباراة شارك بها في بطولة الدوري المصري الممتاز.