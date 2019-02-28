استبدال حكم كلاسيكو الدوري الإسباني قبل 48 ساعة من المباراة

استبدلت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز بـ أونديانو مايينكو لإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني قبل 48 ساعة من المباراة.

وذكرت لجنة الحكام أن تغيير الحكم أليخاندرو هيرنانديز يأتي بسبب تعرضه للإصابة.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو برنابيو.

وكان برشلونة قد أقصى ريال مدريد من كأس الملك بعد الفوز عليه بملعبه إيابا بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان هيرنانديز قد سبق له إدارة الكلاسيكو ثلاث مرات سابقة قبل أن يتم استبداله بمايينكو.

ويدير مايينكو الكلاسيكو التاسع في تاريخه بين الفريقين.

ونجح برشلونة في الفوز 4 مرات من الثماني مباريات التي أدارها مايينكو للكلاسيكو بينما ريال مدريد فاز ثلاث مباريات وحدث التعادل مرة واحدة.

وأدار مايينكو 57 مباراة سابقة لبرشلونة فاز الفريق الكتالوني في 34 وتعادل في 15 وخسر 8 مرات.

بينما أدار 58 مباراة لريال مدريد وفاز الملكي في 37 وتعادل في 9 وخسر 12 مرة.

مايينكو والكلاسيكو:

برشلونة 3-0 ريال مدريد دوري 2004 -2005

برشلونة 3-3 ريال مدريد دوري 2006 - 2007

ريال مدريد 2 - 6 برشلونة دوري 2008 - 2009

برشلونة 1 - 0 ريال مدريد دوري 2009 - 2010

برشلونة 0 - 1 ريال مدريد (بعد الوقت الإضافي) نهائي كأس 2011

برشلونة 1 - 2 ريال مدريد دوري 2011 - 2012

برشلونة 1 - 3 ريال مدريد نصف نهائي كأس الملك 2013

ريال مدريد 3 - 4 برشلونة دوري 2013 - 2014