جوارديولا للاعبيه: ساعدوني في القتال على كل الألقاب

فسر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سياسة التدوير بين لاعبيه مع دخول الموسم للمراحل الأخيرة.

هذا الأسبوع توج سيتي بأول بطولة هذا الموسم وهي كأس رابطة المحترفين، ومازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عندما تلعب كل ثلاثة أيام فإن الأمر يعتمد على عدة أشياء، الجميع يحتاجون للراحة".

وأضاف في رسالة للاعبيه "نحن نريد الكل ليساعدوا في القتال على كل الألقاب التي نشارك فيها".

وانتصر سيتي على ضيفه وست هام يونايتد بهدف وحيد سجله سيرخيو أجويرو من ركلة جزاء لينفرد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا بفارق هدف عن محمد صلاح.

وحصد سيتي نقطته الـ68، مبتعدا عن ليفربول بنقطة واحدة فقط.