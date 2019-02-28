كلوب: لا أصاب بأزمة قلبية حين أعلم نتيجة مباريات سيتي

الخميس، 28 فبراير 2019 - 12:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - يورجن كلوب

يتعامل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشكل غير مبالغ فيه مع نتائج مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول وسيتي انتصر على واتفورد ووست هام يونايتد على الترتيب ضمن الجولة 28 من المسابقة وواصلا السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن لقاء سيتي ضد وست هام يونايتد "سمعت فقط أنه أنتهى بنتيجة 1-0 لصالح سيتي. لا أعتقد أنك بحاجة إلى إجابة مني، نحن نفكر فقط فيما يمكننا القيام به".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "يجب أن نلعب كرة القدم ونربح المباريات ثم سنرى ما سيحدث. أنا لا أذهب إلى غرفة خلع الملابس ويخبرني أحدهم بفوز مانشستر سيتي وأصاب بنوبة قلبية".

واستطرد "إنه أمر طبيعي إذا كنت في قمة الجدول فمن الطبيعي أن يفوز المتنافسون. هذه هي الميزة الوحيدة التي تمتلكها عندما تحارب من أجل البقاء في الدوري لأن الفرق الأخرى تخسر مرات أكثر قليلاً من معركتنا. لم أفكر في الأمر، ولكن هذا ما توقعته".

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

يورجن كلوب مانشستر سيتي ليفربول

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