مانشستر سيتي يعلن شراكته مع بوما

وقعت مجموعة مانشستر سيتي لكرة القدم عقدا طويل الأجل مع شركة بوما لتوريد الملابس الرياضية ستسمح للشركة الألمانية بتزويد الملابس والأدوات الرياضية لحامل لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أندية في أستراليا وإسبانيا وأوروجواي والصين.

اعتبارا من يوليو 2019 ستصبح بوما الشريك الرسمي لمانشستر سيتي، ملبورن سيتي، أتلتيكو توركي وسيشوان جيونيو، لتمد هذه الفترة بالأدوات اللازمة على مستوى فرق الرجال والسيدات والشباب، حسب بيان سيتي.

وقال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لبوما في تصريحات أبرزها موقع سيتي: "تعد شراكة بوما مع مجموعة سيتي لكرة القدم هي أكبر صفقة قمنا بها من أي وقت مضى - من حيث النطاق والطموح".

وأضاف "نحن متحمسون جدا لإقامة شراكة مع مجموعة سيتي لكرة القدم، وقد ساعدهم النجاح والتطلعات والقيادة نحو الابتكار في وضع معايير جديدة داخل وخارج الملعب، نحن نتطلع إلى بناء أكثر الشراكات إبداعا في كرة القدم من خلال إعادة تعريف نموذج الشراكة الرياضية داخل وخارج الملعب، نريد زيادة الأداء على مستوى الميدان بالإضافة إلى ثقافة كرة القدم، في مجالات مثل الموسيقى والألعاب والأزياء لنتواصل ونلهم القاعدة الجماهيرية لكل فريق".

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم: "يمثل هذا الإعلان بداية فصل جديد مثير لمجموعة السيتي لكرة القدم، إن علاقتنا مع بوما تشمل فرق مجموعة السيتي لكرة القدم في أربع قارات، ستعمل على إعادة تعيين نموذج الشراكات الرياضية على نطاق عالمي حقيقي في الوقت الذي يكون فيه المحتوى محلي وموثوق به للمشجعين في جميع أنحاء العالم، وتشترك بوما معنا في رؤيتنا لتحدي التوقعات، ونحن نتطلع إلى ما نعتقد أنه سيكون شراكة رائدة".

تتشكل الشراكة بين مجموعة سيتي لكرة القدم وبوما من قيم مشتركة من الأصالة، الابتكار وحب حقيقي لكرة القدم الجميلة، ستدفع هذه القيم الشراكة لتغيير اللعبة خارج الملعب، من خلال طرق رائدة جديدة لدفع مجتمعات الأندية وفرقها وكرة القدم للأمام، في الوقت الذي تجمع فيه جماهير كرة القدم معا على المستويين المحلي والعالمي.

وترتبط بوما مع مانشستر سيتي بالفعل من خلال العديد من الشراكات، بما في ذلك كارولين وير وبولين بريمر ونيكيتا باريس في فريق السيدات، بالإضافة إلى قائد فريق الرجال فينسنت كومباني، ولاعب الوسط ديفيد سيلفا والمهاجم سيرجيو أجويرو، الذي سجل الهدف الشهير في الثواني الأخيرة في المباراة الختامية لموسم 2011/2012 في مرمى كوينز بارك رينجرز لينتزع اللقب الأولى من ثلاثة ألقاب للنادي في العصر الحديث.