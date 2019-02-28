فان دايك: لاعبو واتفورد فشلوا في إيجاد حل لما فعلناه

الخميس، 28 فبراير 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

فان دايك

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن الأداء الذي قدمه فريقه ضد واتفورد كان مثاليا، مشددا على سعادته بالتسجيل.

وتألق فان دايك وسجل هدفين في فوز ليفربول بخماسية دون رد على واتفورد ضمن الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي.

وأوضح فان دايك "لقد كان أداء رائعا بشكل عام، وكنا نسيطر على اللقاء باستحواذ تام. خاصة في الشوط الأول".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا بشكل جيد للغاية. لم يتمكنوا حقاً من إيجاد حل للضغط الذي نفذناه. لقد سجلنا أهدافًا رائعة، ومن الرائع الحفاظ على الصدارة".

الفوز حافظ على مكانة الريدز في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، مع أن الفارق ما زال نقطة واحدة مع مطارده مانشستر سيتي، الذي حقق الفوز 1-0 على وست هام يونايتد.

وأستطرد فان دايك "الجميع لديهم رأيهم في المنافسة على اللقب. بالنسبة لنا، نركز فقط على المباراة التي أمامنا وكانت واتفورد".

وواصل "الآن حان الوقت للتعافي والتأكد من أننا مستعدون لمباراة نهاية الأسبوع أمام إيفرتون".

وأشاد صاحب القميص رقم 4 بزميله ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي صنع له الهدف الأول وصنع ثلاثة أهداف في اللقاء.

وأتم المدافع الهولندي "عرضياته وتمريراته من الطراز الرفيع، وقد أظهر ذلك طوال الموسم. ثلاثة تمريرات حاسمة هو أمر مميز".

فيرجيل فان دايك ليفربول واتفورد

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