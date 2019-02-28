ماني عن هدفه الرائع: كنت محظوظا

الخميس، 28 فبراير 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

ساديو ماني

قرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الدفع بساديو ماني في مركز المهاجم الصريح أمام واتفورد، فرد المهاجم السنغالي بتسجيل واحد من أروع الأهداف في مسيرته.

وانتصر ليفربول على واتفورد يوم الأربعاء بخماسية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، كان نصيب ماني منها هدفين.

وقال ماني لموقع ناديه: "أرسل لي ترينت كرة عرضية رائعة، وكنت محظوظاً وسجلت هدفاً. هو واحد من أكثر الأهداف الرائعة التي سجلتها. الشيء الأهم هو النقاط الثلاث، لذلك أنا سعيد".

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وأضاف "كانت هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها كمهاجم صريح منذ انضمامي إلى ليفربول. أنا هنا من أجل الفريق، وأنفذ أي تعليمات يقولها لي المدرب. بدأنا المباراة بشكل سريع، وخلقنا العديد من الفرص، وفي النهاية أحرزنا خمسة أهداف. الفريق كان رائعاً. كل لاعب لعب بشكل جيد".

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ويستعد الفريق لخوض دربي ميرسيسايد يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون.

وأوضح السنغالي الدولي "الفوز يمنحنا المزيد من الثقة. نحن نعلم أن اللعب ضد إيفرتون ليس سهلاً، لكننا فريق رائع ونحن معتادون على خوض هذا النوع من المباريات. سنذهب إلى هناك وسنحاول فعل كل ما يلزم لتحقيق الفوز".

ساديو ماني ليفربول

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