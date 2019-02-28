تقرير: رونالدو يقترب من الغياب أمام نابولي ليكون جاهزا أمام أتليتكو

يقترب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من الغياب عن رحلة الفريق إلى نابولي يوم الأحد من أجل الجاهزية الكاملة أمام أتليتكو مدريد في 12 مارس المقبل.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا عن عدم وجود أي أضرار خطيرة نتيجة إصابة رونالدو في كاحل القدم اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بولونيا.

بينما أوضحت صحيفة جازيتا ديلو سبورت صباح اليوم الخميس، أن الاحتمال الأكبر في يوفنتوس هو عدم مشاركة رونالدو أمام نابولي في سان باولو.

وأضاف التقرير الإيطالي أنه على الأرجح فسيظهر رونالدو على مقاعد البدلاء، ولن يشارك إلا في حاجة الفريق إليه.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يعطي الأولوية للعودة إلى تورينو دون المزيد من الإصابات قبل المواجهة المرتقبة أمام أتليتكو مدريد.

ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد يوم 12 مارس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدفين نظيفين للفريق الإسباني.

ونجح رونالدو في تسجيل 21 هدفا في 34 مباراة مع يوفنتوس منذ انضمامه هذا الموسم.

ويتصدر يوفنتوس مسابقة الدوري الإيطالي بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه.