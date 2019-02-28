بوكيتينو: منافسة سيتي وليفربول مستحيلة

الخميس، 28 فبراير 2019 - 11:12

كتب : FilGoal

بوكيتينو

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام فريقه غير قادر على منافسة أقوى ناديين في إنجلترا حاليا ليفربول ومانشستر سيتي صاحبي أول مركزين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الأرجنتيني بعد الخسارة أمام تشيلسي 2-صفر يوم الأربعاء:"المنافسة ستضعنا في مكاننا. إنها منافسة ممتدة على مدار 10 أشهر، ليس فقط 3 أو 4 أشهر. نحن محبطون الآن".

واستمر في حديثه للصحفيين "بعد الخسارة أمام بيرنلي قلت إن الأمر صعب، واليوم بات مستحيلا منافسة سيتي وليفربول. هما فقط يستطيعان الفوز بالدوري".

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سقط توتنام للقاء الثاني على التوالي في البطولة ليتقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه أرسنال إلى 4 نقاط.

ويحتل فريق بوكيتينو المركز الثالث ويسبقه سيتي حامل اللقب والذي يبتعد بنقطة عن المتصدر ليفربول.

ويأمل بوكيتينو إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى ليشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف توتنام فريق أرسنال في لقاء دربي قوي مرتقب يوم السبت.

توتنام الدوري الإنجليزي

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