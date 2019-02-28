بيكيه يهاجم إعلام إسبانيا: فليهتموا بمحاكمة السجناء السياسيين بدلا من الحديث عن تقنية الفيديو

هاجم جيرار بيكيه لاعب برشلونة إعلام إسبانيا بسبب انتقاده المستمر لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي بدأ تطبيقها في البطولات المحلية مطلع الموسم الحالي.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وقال بيكيه بعد انتصار كبير على ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء:"لو أمضى التلفزيون الإسباني وقتا أكثر في تغطية محاكمة السجناء السياسيين، والتي هي ظلم بين، سيرى الإسبان ما يدور، بدلا من الحديث عن تقنية الفيديو، ربما تصبح البلد أفضل".

وتسبب تقنية الفيديو جدلا واسعا منذ تطبيقها في الدوريات الكبرى بأوروبا مثل الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وأعرب بيكيه عن سعادته بالإطاحة بريال مدريد من الدور نصف النهائي لكأس الملك وواصل تصريحاته الصحفية "الوصول للنهائي السادس، لا أعتقد أن ما حققناه سيتكرر مرة أخرى في البطولة".

واستمر "فزنا بالكأس كثيرا في السنوات الأخيرة ونريد التتويج بها مجددا. التأهل للنهائي أمر مميز. حقيقة لقد تحول إلى عادة أكثر من أي شيء آخر. قلب الأمور أمام ليفانتي ثم إشبيلية ثم هذه المباراة".

استطاع برشلونة الفوز في قلب مدريد بنتيجة 3-صفر بعدما كان لقاء الذهاب انتهى في ملعب كامب نو بالتعادل 1-1.

وينتظر برشلونة في النهائي مواجهة الفائز من لقاء فالنسيا وريال بيتيس.

وحقق برشلونة رقما قياسيا ببلوغه نهائي البطولة للمرة السادسة على التوالي. توج باللقب في آخر 4 مواسم وخسر فقط نهائي 2014 أمام غريمه اللدود ريال مدريد.