كاباييرو عن تصرف كيبا: المهم أنه تعلم

قلل ويلي كاباييرو حارس تشيلسي من شأن تصرف زميله كيبا أريزابالاجا الذي رفض الانصياع لقرار مدربه الذي أراد استبداله في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي خسره الفريق يوم الأحد أمام مانشستر سيتي.

كيبا النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال الأرجنتيني في تصريحات لقناة بي.تي.سبورت الإنجليزية:"تحدثنا عما حصل في ذلك اليوم. لا يهم ما حدث. نحن مستعدون. كيبا كان رائعا اليوم بتشجيعي. لقد تعلم، تعلمنا، ونتطور كفريق".

وكعقاب عما فعل الحارس الإسباني قرر المدرب ماوريزيو ساري مشاركة كاباييرو أساسيا يوم الأربعاء في لقاء فاز به تشيلسي على جاره اللندني توتنام بنتيجة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد ساري استبدال كيبا في لقاء الكأس معتقدا أن إصابته ستؤثر عليه فيما تبقى من زمن المباراة لكن الحارس رفض وأكمل اللقاء الذي خسره تشيلسي بركلات الترجيح.

وكيبا هو الحارس الأول لفريق بلوز وشدد ساري على ذلك بعد الفوز على ضيفه توتنام.

وانضم الإسباني إلى تشيلسي مطلع الموسم الحالي.