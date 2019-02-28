بطولة العالم اسكواش - الشوربجي والوليلي يواصلان الدفاع عن اللقب.. ومؤمن ونور الطيب لنصف النهائي

الخميس، 28 فبراير 2019 - 10:40

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي أمام نوران جوهر PSA

واصل الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش بالتأهل إلى نصف النهائي.

ولحق بالثنائي المدافع عن اللقب، طارق مؤمن بمنافسات الرجال ونور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

وتقام بطولة العالم للاسكواش بولاية شيكاغو حتى 2 مارس المقبل ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار وهو أكبر قيمة مالية ببطولة في اللعبة.

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وتغلب محمد الشوربجي على الكولمبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (5-11، 11-7، 11-6، 11-6) في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

أما طارق مؤمن فحسم تأهله على حساب مروان الشوربجي الشقيق الأصغر لمحمد، بثلاثة أشواط نظيفة (11-5، 11-4، 11-6).

وعلى مستوى السيدات فتغلبت رنيم الوليلي حاملة اللقب فتغلبت على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (11-4، 6-11، 11-4، 11-2).

وتأهلت نور الطيب بسهولة بالفوز على آني أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة (11-5، 11-7، 11-6).

وتستأنف مساء اليوم الخميس مباريات ربع النهائي، وسط فرصة قوية لتواجد ثلاثي مصري في نصف نهائي منافسات الرجال ومثلهم بالسيدات.

وتواجه نور الشربيني الويلزية تيسني إيفانز في الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة، بينما يلعب علي فرج أمام النيوزلندي بول كول في الرابعة والربع فجرا.

وضمنت مصر التواجد في نهائي بطولة العالم إذ يلاقي محمد الشوربجي زميله طارق مؤمن في نصف النهائي، كما تواجه رنيم الوليلي زميلتها نور الطيب بمنافسات السيدات.

اسكواش رنيم الوليلي محمد الشوربجي بطولة العالم للاسكواش

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