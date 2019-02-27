بالفيديو - سواريز ينهي كل شيء بالهدف الثالث.. برشلونة يهز شباك ريال مدريد مرتين في 4 دقائق

أنهى لويس سواريز مهاجم برشلونة حظوظ ريال مدريد في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا وسجل هدف فريقه الثالث في شباك الملكي.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سنتياجو برنابيو، وانتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 69 انطلق عثمان ديمبيلي بسرعة من الناحية اليسرى ثم أرسل عرضية أرضية تابعها سواريز مع رفائيل فاران مدافع ريال مدريد الذي وضع الكرة بالخطأ في شباك فريقه مضيفا الهدف الثاني للبرسا.

وبعد 4 دقائق نجح سواريز في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة من البرازيلي كاسيميرو.

ليتقدم المهاجم الأوروجواياني بنفسه لتسديد الركلة مسجلا منها هدفه الثاني في المباراة وهدف برشلونة الثالث في ريال مدريد.