بالفيديو – ماني يبهر بهدف رائع بالكعب

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

ساديو ماني - واتفورد

سجل ساديو ماني مهاجم ليفربول هدفا رائعا هو الثاني له ولفريقه ضد واتفورد.

ومثل هدف الدقيقة التاسعة، عرضية من ترنت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 20 استلمها ماني لكن الكرة ابتعدت عن المرمى.

لكن السنغالي رد بتسديد الكرة بطريقة رائعة بالكعب لتسجل الهدف الثاني للريدز في شباك واتفورد، ليسجل هدفه الـ14 في البطولة وهذا سجله التهديفي الأفضل في البطولة.

أخبار متعلقة

ماني: لا نعانى من ضغط المنافسة على الدوري.. وما حدث ضد ليستر ووست هام علينا الحذر منه ماني: واثقون من قدرتنا على إسقاط يونايتد للمرة الثانية على التوالي.. ماني لاعب الشهر في ليفربول

ويتقدم ليفربول بهدفين في مباراة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في أنفيلد.

ساديو ماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير: من الرائع مشاهدة اللاعبين لاستغلال الفرص.. وانتظروا كاريك الجديد 2 ساعة | أوروبا
ساري: كيبا مازال الحارس رقم واحد.. ونحتاج للاستمرارية 2 ساعة | أوروبا
فالفيردي: ريال مدريد كان أفضل من برشلونة في أوقات كثيرة.. ولكننا فريق قوي 2 ساعة | أوروبا
فان دايك: لا يمكننا الرد على آراء الجماهير.. أظهرنا لهم قدرتنا على اللعب بقوة طوال الموسم 2 ساعة | أوروبا
وزير الرياضة: لا ندير الدوري وكأس مصر.. نتدخل عندما تخرج الأمور عن نطاقها 2 ساعة | الدوري المصري
سولاري: فينيسيوس قام بكل شيء عدا التسجيل.. نشعر بالحزن ولكن 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك