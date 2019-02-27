بالفيديو – ماني يبهر بهدف رائع بالكعب
الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 22:30
كتب : FilGoal
سجل ساديو ماني مهاجم ليفربول هدفا رائعا هو الثاني له ولفريقه ضد واتفورد.
ساديو مانيه
النادي : ليفربول
ومثل هدف الدقيقة التاسعة، عرضية من ترنت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 20 استلمها ماني لكن الكرة ابتعدت عن المرمى.
لكن السنغالي رد بتسديد الكرة بطريقة رائعة بالكعب لتسجل الهدف الثاني للريدز في شباك واتفورد، ليسجل هدفه الـ14 في البطولة وهذا سجله التهديفي الأفضل في البطولة.
ويتقدم ليفربول بهدفين في مباراة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في أنفيلد.