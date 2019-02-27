بالفيديو – ماني يبهر بهدف رائع بالكعب

سجل ساديو ماني مهاجم ليفربول هدفا رائعا هو الثاني له ولفريقه ضد واتفورد.

ومثل هدف الدقيقة التاسعة، عرضية من ترنت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 20 استلمها ماني لكن الكرة ابتعدت عن المرمى.

لكن السنغالي رد بتسديد الكرة بطريقة رائعة بالكعب لتسجل الهدف الثاني للريدز في شباك واتفورد، ليسجل هدفه الـ14 في البطولة وهذا سجله التهديفي الأفضل في البطولة.

ويتقدم ليفربول بهدفين في مباراة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في أنفيلد.