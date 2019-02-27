قائد ليفربول يكشف عن العقلية التي سيلعب بها الفريق حتى نهاية الموسم

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول بأنه منذ مواجهة الأربعاء أمام واتفورد وحتى نهاية الموسم، ستكون كل المباريات التي يخوضها ليفربول بمثابة "نهائيات".

يستعد ليفربول لمواجهة واتفورد على ملعب آنفيلد مساء الأربعاء، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذه مباراة كبيرة، لأن واتفورد فريق كبير يلعب كرة قدم رائعة هذا الموسم. سيأتون إلينا بكل ثقة عقب الفوز الرائع على كارديف. يجب علينا أن نكون مستعدين لخوض معركة حقيقية".

وأضاف "ندخل المباراة بعد الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات متتالية، وبالنظر لما سبق كان هذا من الأسس التي بنينا عليها موسمنا. الدفاع القوي يعطي الجميع الثقة في الملعب".

واستمر "كما قلت في مناسبات عديدة، لا أحد يتوقع المزيد من الفريق أكثر مما نتوقعه نحن. نحن الآن نعرف ما نريد تحقيقه. الشجاعة مهمة في هذا الوقت من الموسم. نحن وحدنا القادرين على الإنتاج، والمكلفين بالخروج إلى الملعب وتقديم الأداء القوي خلال 90 دقيقة".

وشدد قائد ليفربول "من الرائع أن يكون لدي معجبينا هذا الإيمان في قدراتنا، وهذا كل ما نحتاجه حقاً. كانت الأجواء رائعة أمام بورنموث وبايرن، وأثق في أنها ستكون نفس الأجواء الليلة".

وأتم "هذه هي اللحظات التي يجب أن يكون المرء فيها متماسكاً. المباريات قادمة بشكل سريع ومكثف، وستشعر أن كل مباراة بمثابة نهائي كأس. هل يمكنك العثور على شخص لا يريد المشاركة في نهائيات؟ هي أفضل المناسبات. لدينا فرصة للحصول على هذا الشعور منذ الآن وحتى نهاية الموسم".

وأتم "جميعنا نحب ذلك تماماً. (هيا نحسمها) هي عقليتنا، وهذا ينطبق على مواجهة الليلة وهو الحال في أي مباراة منذ اليوم وحتى نهاية الموسم".