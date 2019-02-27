كلوب: نتمتع بالصلابة الدفاعية رغم أن الكرة الهجومية تتدفق في عروقنا

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه أصبح يتمتع بالصلابة الدفاعية رغم أن الكرة الهجومية هي أحد عوامل تميز الفريق.

واعتلى الريدز صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، ويستعد الفريق لاستضافة واتفورد مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لكي تحقق النجاح، يجب عليك استخدام جميع أدواتك. لا يكفي أن تكون جيداً في مجال معين وإهمال الآخر. جزء من تقدمنا معاً كمجموعة، هو أننا تعلمنا وتكيفنا وأصبحنا أكثر تصميماً".

وأضاف "لم يعد من السهل أن يحصل أحد على نقاط منا، ولم أرى الكثير من الفرق قادرة على هزيمتنا هذا الموسم. قيمنا الأساسية هي أننا فريق إيجابي ويلعب بشكل هجومي. الهجوم يتدفق في عروقنا".

واستمر "نحن في جانب يكون تركيزه دائماً على المضي قدماً. نحن أيضاً نتمتع بالصلابة الدفاعية".

وأسهب في الإشادة بلاعبيه بقوله "هي مجموعة تساعدك على تحقيق النجاح. بالتأكيد سوف نحتاج إلى العديد من الصفات التي لدينا كفريق، إذا أردنا تحقيق النتيجة التي نريدها".