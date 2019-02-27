لاعب ليفربول: لا نشعر بالقلق حول سباق المنافسة في الدوري ودوري الأبطال

لا يشعر نابي كيتا لاعب وسط ليفربول بالقلق حيال وجود الفريق في السباق على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مشددا على أن الحالة المزاجية داخل غرفة الملابس في ليفربول، هي واحدة من أهم أسباب سير الفريق على المسار الصحيح للموسم الجاري.

ويستعد الريدز لاستضافة واتفورد على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، عقب تصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وقال كيتا لموقع ناديه: "نحن لاعبون كرة قدم، ونحاول دائماً أن نكون سعداء. بالطبع نستمتع بكرة القدم لكن هذا لا يعني أننا لا نركز بشكل كامل على المهمة التي نخوضها. لا نشعر بالقلق حول سباق المنافسة في الدوري ودوري الأبطال، حيث أن المدرب يطالبنا دائماً بالتركيز على كل مباراة ثم نرى ما سيحدث عقب ذلك. نحن نريد الفوز ببطولة هذا العام".

وأضاف "سنذهب إلى العمل وليس هناك وقت طويل أمامنا. أمامنا شهرين أو ثلاثة، سنركز خلالهم بشكل كامل في التدريبات والمباريات. لا مباريات سهلة في إنجلترا، كل مباراة هنا صعبة. نخوض كل مباراة بتركيز شديد، الأمر يتعلق بالرغبة التي ستساعدنا على الفوز بجميع مبارياتنا. هذا هو الهدف الذي نضعه جميعاً في أذهاننا".

وواصل "مدربنا جاهز واللاعبون مصممون على الفوز في كل مباراة لإنهاء الموسم بشكل جيد. نتطلع إلى المباراة المقبلة ونريد تعزيز ثقة الجماهير وثقتنا في أنفسنا. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة، والعودة إلى المسار الصحيح من جديد".

وعن التعادل أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، أضاف الغيني الدولي: "هذه المباريات لا تكون سهلة، خاصة حينما تكون خارج الديار. بالطبع نريد الفوز في كل مباراة. عندما ذهبنا إلى مانشستر كنا نريد الفوز، لكن الأمر ليس سهلاً. هذه هي كرة القدم".

وأتم "حصدنا نقطة ونشعر بخيبة أمل بعض الشيء. كنا نريد الثلاث نقاط. لقد انتهى الأمر بنقطة، وأعتقد أنها قد تكون مفيدة. ظهرنا بشكل لائق، وسعينا للفوز، لكن لم يتحقق لنا ما أردناه، وهذه هي كرة القدم. الآن جميعنا نتطلع إلى الأمام وسنحاول الفوز بكل المباريات التي تنتظرنا".