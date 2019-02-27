لاعب ليفربول: لا نشعر بالقلق حول سباق المنافسة في الدوري ودوري الأبطال

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 15:37

كتب : FilGoal

نابي كيتا - ليفربول - وست هام

لا يشعر نابي كيتا لاعب وسط ليفربول بالقلق حيال وجود الفريق في السباق على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مشددا على أن الحالة المزاجية داخل غرفة الملابس في ليفربول، هي واحدة من أهم أسباب سير الفريق على المسار الصحيح للموسم الجاري.

ويستعد الريدز لاستضافة واتفورد على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، عقب تصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وقال كيتا لموقع ناديه: "نحن لاعبون كرة قدم، ونحاول دائماً أن نكون سعداء. بالطبع نستمتع بكرة القدم لكن هذا لا يعني أننا لا نركز بشكل كامل على المهمة التي نخوضها. لا نشعر بالقلق حول سباق المنافسة في الدوري ودوري الأبطال، حيث أن المدرب يطالبنا دائماً بالتركيز على كل مباراة ثم نرى ما سيحدث عقب ذلك. نحن نريد الفوز ببطولة هذا العام".

أخبار متعلقة

تقرير: سولشاير متيقن من عدم فوز ليفربول بالدوري نابي كيتا: أداء فابينيو لم يفاجئني يوفنتوس يعلن انتقال حارسه لسامبدوريا بشكل نهائي كلوب: لسنا من ذوي الخبرة في الفوز بالدوري ولكن

وأضاف "سنذهب إلى العمل وليس هناك وقت طويل أمامنا. أمامنا شهرين أو ثلاثة، سنركز خلالهم بشكل كامل في التدريبات والمباريات. لا مباريات سهلة في إنجلترا، كل مباراة هنا صعبة. نخوض كل مباراة بتركيز شديد، الأمر يتعلق بالرغبة التي ستساعدنا على الفوز بجميع مبارياتنا. هذا هو الهدف الذي نضعه جميعاً في أذهاننا".

وواصل "مدربنا جاهز واللاعبون مصممون على الفوز في كل مباراة لإنهاء الموسم بشكل جيد. نتطلع إلى المباراة المقبلة ونريد تعزيز ثقة الجماهير وثقتنا في أنفسنا. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة، والعودة إلى المسار الصحيح من جديد".

وعن التعادل أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، أضاف الغيني الدولي: "هذه المباريات لا تكون سهلة، خاصة حينما تكون خارج الديار. بالطبع نريد الفوز في كل مباراة. عندما ذهبنا إلى مانشستر كنا نريد الفوز، لكن الأمر ليس سهلاً. هذه هي كرة القدم".

وأتم "حصدنا نقطة ونشعر بخيبة أمل بعض الشيء. كنا نريد الثلاث نقاط. لقد انتهى الأمر بنقطة، وأعتقد أنها قد تكون مفيدة. ظهرنا بشكل لائق، وسعينا للفوز، لكن لم يتحقق لنا ما أردناه، وهذه هي كرة القدم. الآن جميعنا نتطلع إلى الأمام وسنحاول الفوز بكل المباريات التي تنتظرنا".

ليفربول نابي كيتا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أول استخدام لـVAR ومقصية رائعة.. النجم يضرب المريخ بهدف في ذهاب نصف النهائي 2 دقيقة |
تشكيل تشيلسي - ساري يجلس كيبا على الدكة.. وهاري كين يقود توتنام 3 دقيقة | أوروبا
تشكيل يونايتد - 3 تغييرات من سولشاير.. سانشيز يبدأ أمام كريستال بالاس 7 دقيقة | أوروبا
تشكيل سيتي - تغييرات عديدة من جوارديولا.. محرز أساسي أمام وست هام 9 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد واتفورد.. وأوريجي يعوض غياب فيرمينو 10 دقيقة | المحترفون
في الكلاسيكو – سولاري يعتمد على فينيسيوس وبنزيمة.. وميسي وسواريز وديمبيلي يقودون برشلونة 12 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك