شدد أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق النجوم على أنه تقدم باستقالته من مجلس الإدارة لأسباب تخصه.

وكان النجوم قد أعلن قبول استقالة أحمد سامي المدير الفني وكريم شحاتة مدير الكرة بعد الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد وتذيل الترتيب.

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن القرار: "تقدمت باستقالتي لمجلس الإدارة لأسباب تخصني".

وتابع "توليت القيادة الفنية للفريق وهو يمتلك 4 نقاط فقط، والآن لديه 21 نقطة".

وأضاف "الحمد لله نجحت في جلب 17 نقطة للفريق في الدوري المصري".

ويتذيل النجوم ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة عقب مرور 24 جولة، وبفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس عشر أخر المراكز البعيدة عن الهبوط.

وواصل سامي تصريحاته "الصفقات في يناير كانت بقدر الإمكانيات المالية لنلادي وتعاملت معها بانتقاء أفضل العناصر ونجحنا في ضم لاعبين جيدين".

وكشف سامي "نجحنا في الفوز على الاتحاد وسموحة والداخلية حتى في الخسارة كنا الأفضل لم نخسر بفارق 4 أو 5 أهداف".

وتابع "تعرضنا للهزيمة أمام الزمالك بهدف واحد وكنا الأفضل، وأيضا أمام المصري أضعنا ركلة جزاء في أخر دقائق المباراة، وأمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف والعارضة حرمتنا من تسجيل التعادل".

وأتم سامي تصريحاته "المدير الفني الجديد للنجوم لن يتعب، فاللاعبون واقفون على أقدامهم ولديهم قوة بدنية والدليل حتى خسارة أمس أمام وادي دجلة أضعنا أهداف في أخر المباراة، وفي النهاية أشكر اللاعبين ومجلس الإدارة على الفترة الماضية".