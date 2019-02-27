وزير الرياضة: نحترم دور اتحاد الكرة ونعلم حدود الوزارة.. ولكن نتدخل عندما يتعلق الأمر بالدولة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 14:52

كتب : عاطف شادي

أشرف صبحي في اجتماع اتحاد الكرة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على احترام دور اتحاد كرة القدم وتركه يفعل ما هو مطلوب منه، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدولة يتم التدخل بقرار حاسم.

وقال صبحي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بالمركز الأولمبي في المعادي: "نحن نترك اتحاد كرة القدم والأندية لفعل ما هو مطلوب منهم، ونعلم جيدا حدود الوزارة والوزير في الأمور المثارة حاليا".

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بناء على تقارير أمنية.

أخبار متعلقة

في الجول ينشر – خطاب وزارة الداخلية لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباريات الكأس وزير الرياضة لـ في الجول: مرحبا بكل المبادرات.. لكن لابد من تطبيق اللوائح والقوانين وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة عضو مجلس المصري لـ في الجول: وزير الرياضة أنصفنا بإعادة ممتلكاتنا المسلوبة

وشدد صبحي في تصريحاته "البعض يتحدث أن الوزير قوي أو ضعيف في بعض الأمور ولكننا لا نتحرك إلا في الوقت المناسب".

وواصل حديثه "في النهاية كلام الدولة سيتم تنفيذه على الجميع مهما كانت الظروف، نحن نحترم دور الاتحاد ولكن نتدخل عندما يتعلق الأمر بالدولة".

وأضاف "وقرار الدولة يكون حاسما وفعالا ونهائيا".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته "أعلم حدودي جيدا ومتى أتدخل لحل الأزمات والمشاكل عندما تمس الأمور مصالح الدولة وأمنها".

وزير الرياضة الاتحاد المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مسُجل هدف بترو أتليتكو في الزمالك لـ في الجول: فاجأناهم.. وعلينا استغلال ملعبنا للفوز عليهم 5 دقيقة | إفريقيا
رقم تاريخي للتوثيق.. 43 مدربا بعد 24 جولة في الدوري المصري 27 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس: رونالدو يخضع لفحوصات طبية بعد إصابة كاحله الأيسر 33 دقيقة | أوروبا
من أين أتت تلك الثقة!.. ناد روسي يعرض إعادة أموال التذاكر لمشجعيه حال الخسارة 52 دقيقة | أوروبا
جيمس رودريجيز: لم تكن هناك أي مشكلة مع زيدان.. هؤلاء من أثروا في مسيرتي 56 دقيقة | أوروبا
تقرير: لوكاكو يفضل يوفنتوس حال استغناء مانشستر يونايتد عنه ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك