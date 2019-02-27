وزير الرياضة: نحترم دور اتحاد الكرة ونعلم حدود الوزارة.. ولكن نتدخل عندما يتعلق الأمر بالدولة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على احترام دور اتحاد كرة القدم وتركه يفعل ما هو مطلوب منه، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدولة يتم التدخل بقرار حاسم.

وقال صبحي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بالمركز الأولمبي في المعادي: "نحن نترك اتحاد كرة القدم والأندية لفعل ما هو مطلوب منهم، ونعلم جيدا حدود الوزارة والوزير في الأمور المثارة حاليا".

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بناء على تقارير أمنية.

وشدد صبحي في تصريحاته "البعض يتحدث أن الوزير قوي أو ضعيف في بعض الأمور ولكننا لا نتحرك إلا في الوقت المناسب".

وواصل حديثه "في النهاية كلام الدولة سيتم تنفيذه على الجميع مهما كانت الظروف، نحن نحترم دور الاتحاد ولكن نتدخل عندما يتعلق الأمر بالدولة".

وأضاف "وقرار الدولة يكون حاسما وفعالا ونهائيا".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته "أعلم حدودي جيدا ومتى أتدخل لحل الأزمات والمشاكل عندما تمس الأمور مصالح الدولة وأمنها".