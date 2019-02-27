خاص محمد يوسف لـ في الجول: تم غلق صفحة مباراة الجونة.. ونسعى لأقصى استفادة من فترة الراحة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 14:01

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد يوسف

شدد محمد يوسف المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي على غلق صفحة مباراة الجونة والسعي لتحقيق أقصى استفادة من فترة الراحة للاعبين.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح الأهلي في الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب نحو القمة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحصل الأهلي على راحة أسبوع قبل مواجهة بتروجت الاثنين المقبل لأول مرة منذ فترة بعد أن اعتاد الأحمر على اللعب كل 3 أو 4 أيام بسبب كثرة المؤجلات.

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وقال يوسف في تصريحات لـ FilGoal.com: "أغلقنا صفحة مباراة الجونة بما لها من إيجابيات وسلبيات، هدفنا الآن الاستفادة بأقصى ما يمكن من فترة الراحة للاستشفاء وعودة المصابين".

وأضاف المدرب العام "نستعد بقوة لمباراة بتروجت فهو منافس قوي ويملك عناصر مميزة ونقوم حاليا بدراسته لوضع الخطة المناسبة".

وواصل يوسف حديثه "مواجهة بتروجت بالطبع مهمة فكل خطوة تمثل لنا أهمية كبيرة، ولا نشغل أنفسنا إلا بالأهداف القريبة".

وبالحديث عن المنضمين إلى معسكر المنتخب أوضح يوسف "سعداء كجهاز فني بانضمام عمرو السولية للمنتخب، وهي رسالة تحفيز لكل لاعبي الفريق بأن من يجتهد يحصل على فرصته".

وتابع "بصورة شخصية سعيد بما يقدمه السولية ودوره مع الفريق وتواجده كمرشح لحمل شارة القيادة يجعلني أوجه له رسالة بأن يستمر في العطاء ليكون قائدا داخل الملعب".

وأتم "السولية يملك من الخبرة والحماس والذكاء ما يجعله جديرا بذلك، ويستحق بالتأكيد التواجد في المنتخب".

الأهلي السولية

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