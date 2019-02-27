النجوم يقبل استقالتي أحمد سامي وكريم حسن شحاتة

قبل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة اليوم الأربعاء استقالة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واعتذر سامي عن عدم استكمال مهمته مع النجوم بعد الخسارة أمس الثلاثاء من وادي دجلة 2-1 في الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

كما كريم حسن شحاته مدير الكرة اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كمدير كرة في الفريق.

وأشار الثنائي إلى ضرورة تجديد دماء الجهاز الفني لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري الممتاز، وترك حرية الاختيار لمجلس إدارة نادي النجوم.

وعقد مجلس إدارة نادي النجوم اجتماعا عاجلا، وتم قبول الاعتذارين مع توجيه الشكر لهما، في انتظار الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لنادي النجوم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبالخسارة من دجلة، تراجع النجوم للمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.