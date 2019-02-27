تقرير: سولشاير متيقن من عدم فوز ليفربول بالدوري

رغم أن مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جمهوره لم يقدر على إسقاط ليفربول ليستعيد الأخير صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن أولي جونار سولشاير قائد ثورة فريق الشياطين الحمر يرى رفاق محمد صلاح غير قادرين على التتويج باللقب وفقا لصحيفة صن.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية في تقرير حصري لها بناء على تصريحات مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد أن سولشاير أخبر لاعبي فريقه أن ليفربول لن يستطيع الفوز بالدوري.

ويرى النرويجي أن فريق المدرب يورجن كلوب به عدة نواقص تجعله ليس مؤهلا لانتزاع اللقب من أنياب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.

وأشارت صن إلى أن سولشاير يرى ليفربول فريقا لا يستطيع مباغتة منافسيه إلا عن طريق الهجمات المرتدة، لا يقدر على هدم الدفاعات القوية بالتمريرات القصيرة، يفتقد لصانع لعب مبدع، ولا يكون فعالا أو مهددا لمرمى منافسه إلا إذا سجل أولا وأجبر خصمه على الهجوم.

مهاجم يونايتد السابق قلل من شأن ليفربول ويراه "ليس قويا مثل فريق مانشستر يونايتد الحالي".

وقال مصدر في النادي للصحيفة:"سولشاير كان حادا مع لاعبيه بشأن ليفربول ويؤمن أن الأخير لن يفوز بالدوري على حساب سيتي".

وخرج ليفربول بنقطة ثمينة من ملعب أولد ترافورد أعادته للمركز الأول بفارق نقطة عن ملاحقه ومطارده سيتي.

وجمع ليفربول 6 نقاط فقط من آخر 4 مباريات خاضها في البطولة ليستغل سيتي الفرصة ويقلص معه فارق النقاط.

ويستعد الناديان لجولة جديدة مرتقبة في البطولة يوم الأربعاء. يلعب ليفربول أمام ضيفه واتفورد ويستضيف سيتي نادي وست هام يونايتد.