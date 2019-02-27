تقرير: سولشاير متيقن من عدم فوز ليفربول بالدوري

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 13:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

رغم أن مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جمهوره لم يقدر على إسقاط ليفربول ليستعيد الأخير صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن أولي جونار سولشاير قائد ثورة فريق الشياطين الحمر يرى رفاق محمد صلاح غير قادرين على التتويج باللقب وفقا لصحيفة صن.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية في تقرير حصري لها بناء على تصريحات مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد أن سولشاير أخبر لاعبي فريقه أن ليفربول لن يستطيع الفوز بالدوري.

ويرى النرويجي أن فريق المدرب يورجن كلوب به عدة نواقص تجعله ليس مؤهلا لانتزاع اللقب من أنياب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - الزمالك يخطر كهربا بموعد التحقيق نابي كيتا: أداء فابينيو لم يفاجئني في الكلاسيكو – إسكو خارج قائمة ريال مدريد أبو جبل لـ في الجول: طموحي بلا حدود مع المنتخب.. أتمنى الانضمام للقائمة النهائية لأمم إفريقيا

وأشارت صن إلى أن سولشاير يرى ليفربول فريقا لا يستطيع مباغتة منافسيه إلا عن طريق الهجمات المرتدة، لا يقدر على هدم الدفاعات القوية بالتمريرات القصيرة، يفتقد لصانع لعب مبدع، ولا يكون فعالا أو مهددا لمرمى منافسه إلا إذا سجل أولا وأجبر خصمه على الهجوم.

مهاجم يونايتد السابق قلل من شأن ليفربول ويراه "ليس قويا مثل فريق مانشستر يونايتد الحالي".

وقال مصدر في النادي للصحيفة:"سولشاير كان حادا مع لاعبيه بشأن ليفربول ويؤمن أن الأخير لن يفوز بالدوري على حساب سيتي".

وخرج ليفربول بنقطة ثمينة من ملعب أولد ترافورد أعادته للمركز الأول بفارق نقطة عن ملاحقه ومطارده سيتي.

وجمع ليفربول 6 نقاط فقط من آخر 4 مباريات خاضها في البطولة ليستغل سيتي الفرصة ويقلص معه فارق النقاط.

ويستعد الناديان لجولة جديدة مرتقبة في البطولة يوم الأربعاء. يلعب ليفربول أمام ضيفه واتفورد ويستضيف سيتي نادي وست هام يونايتد.

ليفربول الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد يوسف لـ في الجول: تم غلق صفحة مباراة الجونة.. ونسعى لأقصى استفادة من فترة الراحة 27 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير.. حين يصنع القدر أسطورة البديل القاتل 44 دقيقة | تقرير في الجول
النجوم يقبل استقالتي أحمد سامي وكريم حسن شحاتة 47 دقيقة | الدوري المصري
نجوم الرياضة يعزون شهداء حادثة قطار محطة مصر 50 دقيقة | مصر
تعرف على حكم لقاء الزمالك وأتليتكو 55 دقيقة | إفريقيا
بسبب الشغب.. غلق ملعب الشهداء قبل كلاسيكو الكونغو ومواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك