خبر في الجول - الزمالك يخطر كهربا بموعد التحقيق

أخطر مسئولو الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" بموعد التحقيق معه على خلفية العقوبة الموقعة عليه عقب مواجهة بترو أتليتكو.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وأبلغ المسؤولون كهربا بأن التحقيق سيكون معه غدا الخميس بعد قرار إيقافه لأجل غير مسمى وعودته إلى القاهرة بعيدا عن معسكر الفريق ببرج العرب.

وكان كهربا قد تعرض لعقوبة بالإيقاف لأجل غير مسمى بجانب تغريمه 300 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه بعض الجماهير.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة أخرى مع اللاعب عقب التحقيق معه لمناقشة بعض الأمور الخاصة به في الفترة الأخرى.

وخاض كهربا 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مسابقة الدوري وساهم في 19 هدفا للفريق.

إذ سجل كهربا 10 أهداف مع الأبيض في الدوري وصنع 9 أهداف أخرى.