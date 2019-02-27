نابي كيتا: أداء فابينيو لم يفاجئني

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

ماني - فابينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

أوضح نابي كيتا لاعب وسط ليفربول كيف يمكن أن يستمد الإلهام من أداء فابينيو، لكنه يعترف بأنه لا يفاجئه المستويات الرائعة التي يقدمها البرازيلي.

وحجز صاحب القميص الرقم 3 مكانه في التشكيلة الأساسية للريدز حيث شارك في كل مباراة من مباريات الـ15 الأخيرة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال كيتا عن فابينيو: "أنا سعيد للغاية من أجله. في البداية لم يكن يلعب كثيراً، لكنه عمل بجد، ولم يستسلم أبداً وكان دائماً موجوداً للفريق. قدم أداءً رائعًا في المباراة الأخيرة".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذه هي طبيعة العمل هنا، التدريب بجد ومحاولة الحصول على مكان في الفريق. يوجد لدينا الكثير من الخيارات في نصف الملعب. وهذا يعني أن لا أحد يريد أن يتعرض للإصابة أو يفرط في مكانه. هذا أمر مهم للفريق".

وواصل "عندما تكون في الفريق، تعرف بالفعل مدى قوة البدلاء بحيث تحتاج إلى إعطاء كل شيء في المباراة. لم أفاجأ على الإطلاق بأداء فابينيو. في المران المدرب هناك من أجل الجميع والتدريب جيد دائما. يعود بنا إلى التركيز على اللعب بشكل جيد في كل مباراة".

واستشهد صاحب القميص رقم 8 بالدعم الذي تلقياه من زملائهم في الفريق أنه كان حاسمًا في التكيف مع محيطهم الجديد، وفي حالته الشخصية، قدم له ساديو ماني دعمًا كبيرًا، مع توثيق صداقتهم خارج الميدان بشكل جيد.

وأوضح كيتا "كل زملائي في الفريق كانوا دائما موجودين لدعمي، لكن بالطبع أنا قريب من ساديو، لقد ساعدني كثيراً. لقد تحدث معي كثيرًا وأعطاني الكثير من النصائح لأنه أكثر خبرة".

واستمر الدولي الغيني "أنا شخص يحب التحديات، فأنا لا أستسلم أبدًا أو أتوقف عن المحاولة، حتى لو كانت الأمور أكثر صعوبة في البداية. كنت داخل وخارج الفريق، لكني كنت دائماً مع الفريق لأنه إذا فاز الفريق، سنحقق الفوز معاً، حتى لو لم العب. لدي روح الجماعية. ساديو يعرفني بعض الشيء، كنا في سالزبورج معا، وانتقلنا الآن إلى مستوى آخر".

وأتم "عندما ذهب ماني للعب في إنجلترا، قلت لنفسي سألعب إلى جانبك في يوم من الأيام. كل ما جاء من العمل الشاق والرغبة. الآن أنا هنا، لن أتخلى عن المحاولة. سأستمر في الاستفادة القصوى من الهدايا التي منحني إياها الله".

نابي كيتا فابينيو ليفربول

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