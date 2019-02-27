في الكلاسيكو – إسكو خارج قائمة ريال مدريد

خرج إسكو لاعب وسط ريال مدريد من قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك الإسباني اليوم الأربعاء، رغم تعافيه من الإصابة.

ولم يستدع المدرب سنتياجو سولاري لاعبه الذي حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة بعد التعافي من إصابة الظهر.

وخرج أيضا من القائمة ماريانو دياز وبراهيم دياز وخيسوس فاييخو.

وسيستبعد سولاري لاعبا إضافيا من قائمته قبل المباراة.

يذكر أن إسكو حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة إلى التدريبات بعد التعافي من إصابته التي أبعدته عن أخر 4 مباريات لريال مدريد.

ولا يتمتع لاعب الوسط صاحب الـ26 عاما بعلاقة جيدة مع مدربه سولاري، حيث شارك معه في 15 مباراة بدأ أساسيا في 3 منهم فقط.