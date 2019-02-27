كلوب: لسنا من ذوي الخبرة في الفوز بالدوري ولكن

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه لديه "فرصة كبيرة" في المنافسة على لقب الدوري مع وصول المسابقة لمراحلها الأخيرة.

الريدز في الصدارة بفارق نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي مع تبقي 11 مباراة للفريق هذا الموسم، وذلك قبل استضافة واتفورد مساء الأربعاء.

وعندما سُئل كلوب إن لم يكن لدى ليفربول أي هامش للخطأ في مبارياته المتبقية، أجاب: "ليس علينا أن ننظر بعيدًا إلى هذا الحد. نحن لسنا من ذوي الخبرة في الفوز بالدوري، لكن الأمر إيجابي جدًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا كنت تحكم على اللحظة الراهنة فقط وترى الفرصة سانحة أمامنا، فكل شيء على ما يرام. لكن إذا نظرت إلى الأسابيع الماضية، حيث أضعنا بعض النقاط، واستقبلنا الأهداف، والتفكير في الفوز والهزيمة، وهذا يجعل الحياة أكثر صعوبة قليلاً".

وواصل "عادة في وضع يمكنك أن تكون فيه بطلًا للمرة الأولى في حياتك، بالنسبة لكثير من مؤيدي ليفربول، ستكون هذه هي المرة الأولى في حياتهم، وبالنسبة للكثير من لاعبي فريقي أيضاً، إنها فرصة كبيرة ولديك الإمكانيات لاستغلالها، مع كل الأشياء التي يجب عليك القيام بها دائمًا في كرة القدم".

وأتم المدرب الألماني "لن تفوز أبدًا بأي مباراة دون الدفاع بشكل جيد وبتركيز تام. يجب أن نتأكد من أننا يمكن أن نشعر بفرصتنا حقا ونستغل الفرصة جيدًا".