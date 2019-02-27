فان دير فارت: ميسي من عالم آخر.. لا أنسى لقاء "البلاي ستيشن" 6-2

لا تزال مرارة الهزيمة القاسية أمام الغريم التقليدي عالقة في ذهن رافاييل فان دير فارت والتي كانت الأسوأ للاعب ريال مدريد السابق أمام ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة.

وقال اللاعب الهولندي المعتزل عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية:"حين كنت في مدريد، برشلونة كان أفضل منا كثيرا، أفضل من كل الفرق في العالم ذلك الوقت. أتذكر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 6-2، كان أشبه بمباراة بلاي ستيشن".

كان فان دير فارت لاعبا في ريال مدريد عندما سيطر برشلونة على أوروبا وتوج بالثلاثية موسم 2008-2009 وأسقط منافسه التاريخي في قلب مدريد بنتيجة 6-2.

وواصل فان دير فارت محذرا ريال مدريد من ميسي قبل لقاء الأربعاء "لاعب من عالم آخر. رأيته ذلك اليوم أمام إشبيلية. مستحيل إيقافه، أعتقد ذلك لأنه يتحرك في كل مكان".

وأتم "يركض بالكرة وبين السرعة والمهارة لا تستطيع إيقافه".

ويبحث ميسي عن هدف جديد في شباك ريال مدريد عندما يدخل ملعب سانتياجو برنابيو لمواجهة الفريق الملكي في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ويحتاج برشلونة لتسجيل هدف على الأقل بعدما انتهى لقاء الذهاب في ملعبه بنتيجة 1-1.