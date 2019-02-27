مران الأهلي - عودة الشناوي للتدريبات.. وعمرو جمال يبدأ خوض التدريبات التأهيلية

عاد لاعبو الأهلي إلى التدريبات مرة أخرى بعد الحصول على راحة سلبية يومي الاثنين والثلاثاء، وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بانتظام بعد غياب.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكان محمد الشناوي قد غاب عن مواجهة الأهلي الأخيرة أمام فريق الجونة في الدوري المصري بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وخاض الشناوي المران بقوة، إذ كانت هناك فقرة للتدريبات القوية لحراس المرمى في الفريق.

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارتين لاساراتي محاضرة فنية لعدة دقائق مع اللاعبين.

وخصص لاسارتي فقرة تقسيمة في مساحة ضيقة على مجموعتين مع التركيز على اللعب من لمسة واحدة ولعبة مع التحرك.

كما خصص فقرة كاملة للتمرير والاختراق مع إنهاء الهجمة بشكل سليم وسرعة الارتداد بعد ذلك لأداء الدور الدفاعي.

كما بدأ عمرو جمال تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي، ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من إصابة الشد في العضلة الأمامية.

واستمر تأهيل محمد نجيب مدافع الأهلي الغائب منذ فترة للإصابة، وذلك مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

بينما اكتفى الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور بالركض حول الملعب دون كرة تمهيدا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية وأحمال متنوعة للاعبين بقيادة أليخاندرو وحسين عبد الدايم.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

ويقع الأهلي (20 مباراة) في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الذي خاض 3 مباريات زائدة عن الأحمر.