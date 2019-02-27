بطولة العالم اسكواش - نور الشربيني تتخطى صعوبة أماندا.. ومواجهة قوية للمصريين بربع النهائي

اختتمت منافسات ثمن نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش، ونجحت نور الشربيني في العودة من التأخر لتحقيق فوز صعب على الأمريكية أماندا صبحي.

وبذلك تأهل أربعة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي منافسات الرجال ومثلهم في مسابقة السيدات.

وتقام بطولة العالم للاسكواش هذا العام بولاية شيكاغو الأمريكية حتى 2 مارس المقبل بمجموع جوائز مالية قدرها مليون دولار وهي القيمة الأكبر في تاريخ اللعبة.

ويدافع الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي عن لقب البطولة هذا العام بعد تحقيق اللقب في النسخة الأخيرة.

وتأهل علي فرج فجر اليوم الأربعاء ليلحق بالثلاثي محمد الشوربجي وشقيقه مروان وطارق مؤمن.

أما على مستوى السيدات فتخطت نور الشربيني عقبة الأمريكية أماندا صبحي وتغلبت عليها بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت لما يقرب من الساعة (10-12، 11-3، 4-11، 11-8، 11-7).

وبذلك لحقت نور الشربيني بزميلاتها رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر إلى ربع النهائي المقرر إقامته على يومين الأربعاء والخميس.

وتقام المباريات بعد منتصف الليل وتبدأ بمواجهة بين نور الطيب ولاعبة هونج كونج آني أو في الواحدة بعد منتصف الليل، قبل أن يواجه بعدها طارق مؤمن زميله مروان الشوربجي في الثانية من فجر الخميس.

وبعدها مواجهة قوية بين رنيم الوليلي وزميلتها نوران جوهر في الثالثة والنصف من فجر الخميس وتختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة بين محمد الشوربجي والكولمبي ميجيل رودريجيز.

أما في اليوم الثاني فيلعب علي فرج أمام النيوزلندي بول كول في الثانية إلا ربع من فجر الخميس، قبل أن تواجه نور الشربيني اللاعبة الويلزية تيسني إيفانز في الثالثة والنصف من فجر نفس اليوم.