جوارديولا مثنيا على ستيرلينج بعد نهائي الكأس: شجاع ومتحمل للمسؤولية

أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على لاعبه رحيم ستيرلينج الذي أراد تسديدة ركلة مؤثرة أمام تشيلسي يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي حسمه الأول بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"لا أستطيع التوقع إلى أين سيصل، لكني أحب تحمله للمسؤولية. أراد تسديد الركلة الترجيحية الأخيرة أو الأولى. عمره 24 وأرى ذلك رائعا".

واستمر مدرب برشلونة السابق "أعتقد أنه يستمتع بالأمر، سيتقاعد ويقول كنت شجاعا ومتحملا للمسؤولية. اللاعبون يقاسون بهذه الأفعال، المسدد للركلة الأخيرة في لقاء نهائي. هذا ما يصنع الفارق".

وقلل جوارديولا من قيمة أن البعض يرى ستيرلينج لاعبا عاديا وليس استثنائيا.

فأتم الإسباني "يجب ألا يقلقه هذا، لقد رد عليهم. الشيء الأهم هو رأي زملائه، إذا منحوه الثناء، فهذه هي أفضل جائزة تحصل عليها كلاعب كرة قدم".

وسدد ستيرلينج الركلة الترجيحية الأخيرة بنجاح ليعلن انتصار سيتي على تشيلسي وتتويجه بالكأس للموسم الثاني على التوالي.

وشارك ستيرلينج في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

وستيرلينج بالتساوي مع بيرناردو سيلفا هو خامس أكثر لاعب شارك في مباريات سيتي بالموسم الحالي من حيث عدد الدقائق.

الحارس إديرسون هو الأكثر ويليه إيمريك لابورتي وفرناندينيو وكايل ووكر.