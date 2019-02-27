بوكيتينو يحبط جمهور توتنام: نحتاج 5 سنوات وربما 10 للمنافسة على الدوري

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 09:56

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

لا شك أن ماوريسيو بوكيتينو أعاد توتنام للواجهة بالمنافسة القوية على المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكن تصريحاته الأخيرة أحبطت جمهور النادي اللندني الذي يتمنى رؤية فريقه الأفضل في إنجلترا.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"إذا أردت أن تكون منافسا حقيقيا، سواء لعبت جيدا أم لا، اللقاء الأخير أمام بيرنلي كان لابد الفوز به. عليك أن تظهر قتالك على الأشياء الكبيرة وأنا محبط لأننا لم نبذل نفس الطاقة التي بذلها بيرنلي، السلوك الذي ظهر عليه بيرنلي، طموح بيرنلي".

وواصل لاعب الأرجنتين السابق "علينا النظر إلى أنفسنا وربما تقييم أنفسنا بطرق مختلفة، نحن لا نبحث عن أعذار. هذا يعيدنا للخلف وربما نحتاج لعمل 5 سنوات، 10 سنوات لتغيير ذلك. اللعب خارج أرضك ضد تشيلسي وأرسنال سهل، لا تحتاج مدربا ليحفزك من أجل هذه اللقاءات فهو أمر طبيعي، لكن إن لم تكن لديك الرغبة لإظهار ذلك أمام بيرنلي، إذن لا تستحق أي شيء".

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واستمر مدرب إسبانيول السابق "ما أظهرناه يوم السبت هو أننا فريق جيد، لديه جودة طيبة لكن ليست كافية للفوز بالدوري. هذه هي الحقيقة. إن لم تقدر على هزيمة بيرنلي مستحيل أن تفكر أن بمقدورك الفوز بالدوري، وإذا فعلت فهذا بسبب إهدار الآخرين للفرصة. الحقيقة أن الفوز بالدوري سيكون صعبا بسببنا، ليس بسبب أفضلية ليفربول أو مانشستر سيتي".

وابتعد توتنام عن الصدارة بفارق 6 نقاط بعدما سقط في فخ بيرنلي وخسر بنتيجة 2-1 والآن يستعد لمواجهة قوية أمام الجار تشيلسي يوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل توتنام المركز الثالث ورصيده 60 نقطة ويسبقه مانشستر سيتي حامل اللقب (65 نقطة) وليفربول (66).

توتنام تشيلسي الدوري الإنجليزي بوكيتينو

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