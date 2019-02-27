كلوب ينفي شجاره مع هندرسون معلقا: هذا هراء!

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 09:28

كتب : FilGoal

هندرسون

استنكر يورجن كلوب مدرب ليفربول زعم البعض نشوب مشكلة مع لاعبه جوردان هندرسون بعد خروج قائد الفريق مستبدلا في الشوط الثاني من مباراة النادي أمام مضيفه مانشستر يونايتد والتي انتهت بدون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ورد الألماني على القول المزعوم موضحا "لو حدث ذلك لكنت صرخت، لكن هندرسون لم يكن في غرفة الملابس. كان يخضع لاختبار منشطات. لا شيء. هذا هراء. لم يحدث شيء بعد اللقاء، نحن على ما يرام".

واستمر مدرب بروسيا دورتموند السابق "تحدثنا عن اللقاء والفرصة التي سنحت لنا، ما فعلناه، ثم عدنا للمنزل. لقد أسيء فهم الموقف. هذا واضح، بالنسبة لي حين يخرج لاعب من الملعب أصافحه. لم أقل إن عليك انتظاري لأنظر إليك مجددا لأني كنت أتحدث مع جيردان شاكيري وهندرسون مر. كان يشكر الجمهور، ظننته لم يأت ليصافحني ولهذا التفت وأبلغته ليعود ويصافحني".

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وأتم "لكن الجميع قال لي: لا، لا، لا، لقد أراد مصافحتك لكنك كنت مشغولا. من هنا جاء سوء الفهم".

واستعاد ليفربول صدارة البطولة بالنقطة التي حصل عليها بالتعادل في ملعب أولد ترافورد أمام يونايتد ويستعد الفريق لاستضافة واتفورد يوم الأربعاء.

والصراع محتدم على لقب الدوري بين ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب والذي يبتعد بنقطة وحيدة عن الأول.

ليفربول هندرسون كلوب

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