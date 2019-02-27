زوجة إيكاردي وممثلته: أقوم بثورة في عالم الكرة "الرجولي"

دافعت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، بفخر واعتزاز عن عملها في عالم كرة القدم الذي نادرا ما تجد فيه النساء مكانا وسط الرجال.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقالت عارضة الأزياء والمذيعة التلفزيونية خلال حوارها مع مجلة Gente الإيطالية:"هذا عالم ذكوري جدا وما أقوم به بمثابة ثورة. رغم أن أقرباء كثيرون يمثلون لاعبين، يبقى دور النساء في كرة القدم مرتبطا بالبقاء في المنزل مع الأطفال".

وواصلت الأرجنتينية البالغ عمرها 32 عاما "لهذا أنا ثورية. لدي صديقات متزوجات من لاعبين والعديد منهن يمزحن معي بشأن عملي. يرون ما أفعله غريبا، لكن طلبن مني تمثيل أزواجهن لأنهن يعرفنني، يعرفن عملي وكيف أدافع عن حقوقي. لا توجد مشكلة مع ماورو ولم تكن هناك يوما. القصص المتداولة خيالية ولا علاقة لها بواقع الحياة. نحن سعداء جدا معا. صعب جدا أن أكون امرأة في هذا العالم الذكوري، لكن أناسا كثر يحترمونني. البعض اختلق أمورا ليحاول زعزعة استقراري. بلغوا مدى بعيدا. ماورو يشجعني وهو أول المؤمنين بي".

تتعرض واندا لانتقادات بشأن أزمة إيكاردي مع ناديه ويتهمها البعض بمحاولة إنهاء عقد المهاجم مع فريق نيراتزوري لكي يرحل إلى ناد آخر.

ورغم إصابة اللاعب وغيابه عن المباريات إلا أن علاقته بمسؤولي النادي ليست على ما يرام بعدما تم تجريده من شارة القيادة.

ويمتد عقد إيكاردي مع إنتر إلى 2020 ولأنه من أفضل مهاجمي أوروبا ترغب أكبر فرق القارة العجوز الحصول على خدماته.

وعلقت واندا "الحقيقة أن عقد ماورو ممتد لعامين مع إنتر ونحن سعداء بشدة هنا. حديث كثير أثير عما إذا كنا نرغب في الرحيل أم لا، لكن الإعلام هو الذي يضغط. لطالما قلت إن عملي كممثلة لماورو سهل لأنه لاعب مهم جدا في أوروبا".

وشارك إيكاردي (26 عاما) في 28 لقاء بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويقضي لاعب سامبدوريا السابق موسمه السادس مع فريق الأفاعي.