الاستعانة بتقنية الفيديو في كأس زايد

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم الاستعانة بتقنية الفيديو في المباريات المتبقية من الموسم الحالي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتعاقد الاتحاد مع شركة HAWK-EYE لتكنولوجيا الرياضة لتطبيق حكم الفيديو المساعد أو ما يعرف بـ"VAR" في الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولة.

وينطلق الدور نصف النهائي يوم الأربعاء بمواجهة إفريقية بين النجم الساحلي التونسي وضيفه المريخ السوداني. ويتواجه الناديان في لقاء الإياب بأم درمان في 29 مارس.

والمواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي سعودية خالصة تجمع بين الهلال والأهلي ولم يتحدد بعد موعدها.

وتقام المباراة النهائية في 28 إبريل على ملعب هزاع بن زايد في العين بالإمارات.