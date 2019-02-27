بالفيديو - باريس سان جيرمان يصعد لنصف نهائي الكأس بثلاثية في ديجون

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا

ضرب باريس سان جيرمان شباك ديجون بثلاثية بيضاء ليتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في ربع النهائي.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تألق في اللقاء وسجل هدفين ليقود فريقه للوصول إلى المربع الذهبي.

الهدف الأول سجله لاعب مانشستر يونايتد السابق مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد كرة رائعة سددها من فوق الحارس.

أخبار متعلقة

بالفيديو - مبابي المعجزة يكمل 50 هدفا في الدوري الفرنسي.. باريس يتجاوز نيم باريس سان جيرمان ينهي تعاونه مع طيران الإمارات تقرير: لاعب باريس سان جيرمان يرفض الانضمام لمنتخب بنين

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 27 مستغلا كرة عرضية مررها ولكن الدفاع تصدى لها لتعود إليه ويودعها في الشباك.

واختتم توماس مونييه الثلاثية بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريال مدريد × برشلونة.. لتجنُب نهاية العالم في العاصمة 18 دقيقة |
إسلام جابر: انتقالي للأهلي والزمالك يحدده شيئا وحيدا.. وأحلم بالاحتراف 20 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - باريس سان جيرمان يصعد لنصف نهائي الكأس بثلاثية في ديجون 21 دقيقة | أوروبا
عمار حمدي: صلاح مثلي الأعلى وأتمنى أكون "نصفه" 25 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 27-2-2019 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو وليفربول والدوري الإنجليزي 25 دقيقة | أوروبا
كريم حافظ: كنت واثق من استدعائي للمنتخب.. ورغبتي في إكمال الاحتراف منع انتقالي لـ الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك