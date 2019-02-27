بالفيديو - باريس سان جيرمان يصعد لنصف نهائي الكأس بثلاثية في ديجون

ضرب باريس سان جيرمان شباك ديجون بثلاثية بيضاء ليتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في ربع النهائي.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تألق في اللقاء وسجل هدفين ليقود فريقه للوصول إلى المربع الذهبي.

الهدف الأول سجله لاعب مانشستر يونايتد السابق مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد كرة رائعة سددها من فوق الحارس.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 27 مستغلا كرة عرضية مررها ولكن الدفاع تصدى لها لتعود إليه ويودعها في الشباك.

واختتم توماس مونييه الثلاثية بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.