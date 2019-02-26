كلوب يوضح موقف لوفرين ونابي كيتا من المشاركة ضد واتفورد

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سيتحقق من الحالة البدنية لنابي كيتا قبل مواجهة الأربعاء أمام واتفورد بعد أن تسبب المرض في ابتعاد اللاعب الغيني عن مران يوم الاثنين.

ويحل واتفورد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان نابي مريضا يوم الإثنين، للأسف، لكنني تلقيت رسالة الأن، أنه عاد اليوم. علينا أن نرى كيف أصبح".

وأضاف "لوفرين أقترب من العودة للمشاركة، جميع المصابين يقتربون أكثر للعودة مرة أخرى".

وأتم المدرب الألماني "نحمد الله أن الإصابات لا تزداد خطورة أثناء إعادة تأهيل لاعبينا. لكن لا، لن يشارك في الغد أمام واتفورد".

ليفربول يملك 66 نقطة وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.